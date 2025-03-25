Мобильное приложение для поиска работы

Проблема: после неблагоприятных погодных условий (снегопад, листопад и т.д.) не хватает дворников, из-за чего на дорогах и тротуарах остаются грязь, мусор, знакомая многим «каша»

Цель:

Привлечь дополнительных рабочих для уборки Дать жителям возможность сообщать о местах, нуждающихся в уборке

Как это работает: