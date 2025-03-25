Мобильное приложение для поиска работы

Проблема: после неблагоприятных погодных условий (снегопад, листопад и т.д.) не хватает дворников, из-за чего на дорогах и тротуарах остаются грязь, мусор, знакомая многим «каша»
Цель:
Привлечь дополнительных рабочих для уборки
Дать жителям возможность сообщать о местах, нуждающихся в уборке
Как это работает:
Сообщение о проблемах: пользователи сообщают о мусоре или снеге через приложение, добавляя фото и описание.
Проверка заявок: администрация решает, подходит ли задача для «Уборщиков» — горожан, готовых помочь
Оценка работы: организатор приезжает, оценивает объём работы и создаёт заявку
Выбор задач: желающие подработать видят задачи на карте и могут откликнуться