Мобильное приложение для поиска работы

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месяц назад
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Проблема: после неблагоприятных погодных условий (снегопад, листопад и т.д.) не хватает дворников, из-за чего на дорогах и тротуарах остаются грязь, мусор, знакомая многим «каша»

Цель:

  1. Привлечь дополнительных рабочих для уборки

  2. Дать жителям возможность сообщать о местах, нуждающихся в уборке

Как это работает:

  1. Сообщение о проблемах: пользователи сообщают о мусоре или снеге через приложение, добавляя фото и описание.

  2. Проверка заявок: администрация решает, подходит ли задача для «Уборщиков» — горожан, готовых помочь

  3. Оценка работы: организатор приезжает, оценивает объём работы и создаёт заявку

  4. Выбор задач: желающие подработать видят задачи на карте и могут откликнуться