Мобильное приложение для свиданий

Цель проекта - улучшить опыт пользователя и расширить функциональность. В рамках проекта были добавлены три новых экрана, изначально в двух вариантах дизайна каждый. Выбор оптимального дизайна для каждого экрана осуществлялся заказчиком. Эти изменения внесли интересные и инновационные функции, придали приложению свежий вид и обогатили опыт пользователя

Ссылка на проект: https://www.behance.net/gallery/179539179/Mobile-Dating-App-UXUI