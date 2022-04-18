Мобильное приложение по контролю за финансами

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3 года назад
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Приложение Wallet предназначено для того, чтобы помочь пользователю получить контроль над своими деньгами. Пользователь может следить за всеми платежами по картам и наличными, управлять своими доходами и расходами. Главной задачей было создать платформу, на которой пользователь может четко видеть финансовую жизнь и лучше понимать, куда он тратит свои деньги, с помощью визуализированных отчетов о доходах и расходах по категориям.