Мой питомец - мобильное приложение

Мобильное приложение Мой питомец - мультифункциональное приложение, разработанное для владельцев питомцев. Мой питомец — это мобильное приложение, предоставляющее все необходимые для содержания питомца услуги: отслеживание здоровья, планирование, дрессировка, хранение и обмен документами, поиск и добавление мест, где разрешено проживание с животными, поиск и контакт со специалистами по уходу за животными, библиотека с полезной информацией, статистика, режим ходьбы, проверка здоровья и настроения. Мой питомец заботится о ваших питомцах вместе с вами.

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