Приложение “MyTasks” это диспетчер задач для работы, учебы или для личных целей. Позволяет быстро и эффективно организовать свое время и при этом ничего не забыть. Основной задачей проекта было разработать простой и удобный планировщик, в который можно заносить задачи, легко ими управлять, делиться ими с коллегами или друзьями.Мной было реализовано в проекте :Обозначение важности задач;Возможность сотрудничества в проектах и назначение задач другим;Контроль дедлайнов благодаря напоминаниям;Свободное перемещение задачи между проектам и другими задачами;Метки, для группировки схожих задач и отображание их в одном списке, не важно к какому проекту они относятся;Возможность просматривать статистику выполненных и невыполненных задач;Отображение повторяющихся задач на месяц вперед.