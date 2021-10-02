Приложение для прогноза погоды. Главный экран
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2 года назад
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Главная страница приложения для прогноза погоды в горах Красной Поляны.
В первую очередь приложение будет полезно горнолыжникам, сноубордистам, а также всем любителям активного "снежного" отдыха.
Предусмотрена возможность просмотра прогноза погоды на сегодня, завтра, 3 дня, неделю и 2 недели.
Кроме того, прогноз погоды можно отдельно просматривать для 3 разных курортов Красной Поляны.