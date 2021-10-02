Приложение для прогноза погоды. Главный экран

Главная страница приложения для прогноза погоды в горах Красной Поляны.

В первую очередь приложение будет полезно горнолыжникам, сноубордистам, а также всем любителям активного "снежного" отдыха.

Предусмотрена возможность просмотра прогноза погоды на сегодня, завтра, 3 дня, неделю и 2 недели.

Кроме того, прогноз погоды можно отдельно просматривать для 3 разных курортов Красной Поляны.