Приложение для создания бургеров

Приложение позволяет выбрать готовые бургеры из меню или собрать свой уникальный бургер из большого числа ингредиентов. У каждого ингредиенты есть свои тонкие настройки.

На всем протяжении заказов сервис советует различные сочетания. Подсказки работают очень гибко и позволяют узнать много нового из мира бургеров.

Для возможности повторения заказа есть страница профиля и истории. Там можно подключать свои гаджеты, например часы.

Детальное видео с приложением - https://vimeo.com/145002990

Бэкстейдж - https://vimeo.com/144999596