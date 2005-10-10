Приложение для заказа фруктовых снэков (Gogol Food)

В жизни каждого бизнеса наступает пора когда появляется потребность в мобильном приложении.





Требовалась разработка мобильного приложения для Андроид и iOS. Создание программы лояльности и дальнейшем внедрении для единой экосистемы в связке с существующим сайтом.





1)Сделали дизайн

Дизайн был сделал на основе стилистики сайта, чтобы соответствовать бренду. В течении нескольких встреч согласовали конечный макет и передали на сборку.





2)Придумали концепцию

Мы объединили все функции сайта в мобильном приложении, обновили систему авторизации, добавили систему лояльности разработанную совместно с нашими маркетологами.









Результат

Создали приложение



Стек:



PHP



Laravel



MySQL



Kotlin



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