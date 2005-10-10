Приложение для заказа фруктовых снэков (Gogol Food)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В жизни каждого бизнеса наступает пора когда появляется потребность в мобильном приложении.
Требовалась разработка мобильного приложения для Андроид и iOS. Создание программы лояльности и дальнейшем внедрении для единой экосистемы в связке с существующим сайтом.
1)Сделали дизайн
Дизайн был сделал на основе стилистики сайта, чтобы соответствовать бренду. В течении нескольких встреч согласовали конечный макет и передали на сборку.
2)Придумали концепцию
Мы объединили все функции сайта в мобильном приложении, обновили систему авторизации, добавили систему лояльности разработанную совместно с нашими маркетологами.
Результат
Создали приложение
Стек:
PHP
Laravel
MySQL
Kotlin
Если Вас заинтересовал этот проект и Вы хотите ознакомиться с ним и отзывом заказчика, то Вам сюда
Приложение для заказа фруктовых снэков (Gogol Food) – кейс (workspace.ru)