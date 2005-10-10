Приложение для заказа фруктовых снэков (Gogol Food)

Дизайн мобильных приложений
Добавлена
2 месяца назад
4 просмотра
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В жизни каждого бизнеса наступает пора когда появляется потребность в мобильном приложении.


Требовалась разработка мобильного приложения для Андроид и iOS. Создание программы лояльности и дальнейшем внедрении для единой экосистемы в связке с существующим сайтом.


1)Сделали дизайн
Дизайн был сделал на основе стилистики сайта, чтобы соответствовать бренду. В течении нескольких встреч согласовали конечный макет и передали на сборку.


2)Придумали концепцию
Мы объединили все функции сайта в мобильном приложении, обновили систему авторизации, добавили систему лояльности разработанную совместно с нашими маркетологами.




Результат
Создали приложение

Стек:

PHP

Laravel

MySQL

Kotlin

Если Вас заинтересовал этот проект и Вы хотите ознакомиться с ним и отзывом заказчика, то Вам сюда
Приложение для заказа фруктовых снэков (Gogol Food) – кейс (workspace.ru)