Приложение "Гурман"

Социальная ролевая игра

Была поставлена задача разработать интерфейс под IPhone приложение. Приложение ориентировано на заведения пищевой промышленности (кафе, суши-бары, фастфуд). Идея очень проста и похожа на Foursquars - отмечайся в заведениях, в которых бываешь и получай очки... но мы пошли дальше. Был усовершенствован функционал, добавили ролевые моменты, сделали процесс посещения подобных заведений интереснее с помощью специальных бонусов.