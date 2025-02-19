Разработка дизайна мобильного приложения с UX/UI-оптимизацией

Создаю удобный и стильный дизайн мобильных приложений, ориентированный на пользовательский опыт (UX) и визуальную привлекательность (UI). Дизайн разрабатывается с учетом современных трендов, бизнес-целей и удобства пользователей.

Что входит в работу:

Анализ целевой аудитории и конкурентов для создания уникального и удобного интерфейса

Разработка структуры приложения (навигация, пользовательские сценарии)

Проектирование wireframe-макетов (каркасов экранов)

Создание детализированного UI-дизайна с проработкой цветовой схемы, типографики и иконографии

Подготовка интерактивного прототипа для тестирования пользовательского опыта

Адаптация дизайна под разные разрешения экранов (iOS и Android)

Передача макетов разработчикам в Figma со всеми стилями и компонентами

В результате вы получаете продуманный, адаптивный и удобный дизайн мобильного приложения, который улучшает пользовательский опыт и повышает вовлеченность.