Recipe Finder Mobile App - UI/UX design,mobile app design

Метою цього проекту є розробка мобільного додатку, який допоможе користувачам відкривати та досліджувати нові рецепти. Додаток повинен мати зручний та візуально привабливий інтерфейс, що дозволяє користувачам легко шукати рецепти, зберігати улюблені та створювати власні колекції рецептів.



The goal of this project is to design a mobile application that helps users discover and explore new recipes. The app aims to provide a seamless and visually appealing user interface, allowing users to easily search for recipes, save their favorites, and create personalized recipe collections.