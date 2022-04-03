Редизайн мобильного приложения Easy Plant

https://www.behance.net/gallery/137831093/EASY-PLANT-Study-Project

Учебный кейс с курса от Breezzly, нацеленный на изучение системного подхода к дизауйну: от UX-аналитики до готового прототипа.

Что сделала:

В курсе затрагивали Apple UiKIt, я решила в своем проекте использовать Google Material Design.

Также были созданы дополнительные страницы, которых не было на курсе: вход/регистрация, советы и профиль.

Отточила навыки использования AutoLayout и компонентов в фигме. Углубилась в изучение UX-аналитики.