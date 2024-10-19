Розробка Ui/Ux дизайну для мобільного додатку Одеської парковки

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7 месяцев назад
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🚗 Наш новий дизайн мобільного додатку для паркування в Одесі
Повний кейс: https://www.behance.net/gallery/210332397/Design-of-a-mobile-service-for-city-parking-in-Odessa

Ми розробили дизайн інтерфейсу для додатку, що полегшує процес паркування в місті Одеса. Це частина ініціативи “Одеська Міська Карта”, створена для впровадження сучасних рішень у міські послуги.

🔹 Основні акценти дизайну:

• Зручний та мінімалістичний інтерфейс, який дозволяє швидко знайти доступні паркувальні зони 🅿️
• Оплата паркування у кілька кліків через інтегровану банківську карту 💳
• Інтуїтивно зрозумілий процес реєстрації та користування для всіх категорій користувачів

Ми створюємо дизайн, що поєднує сучасні технології та легкість у використанні, роблячи кожен етап паркування простішим.