Розробка Ui/Ux дизайну для мобільного додатку Одеської парковки

🚗 Наш новий дизайн мобільного додатку для паркування в Одесі

Повний кейс: https://www.behance.net/gallery/210332397/Design-of-a-mobile-service-for-city-parking-in-Odessa



Ми розробили дизайн інтерфейсу для додатку, що полегшує процес паркування в місті Одеса. Це частина ініціативи “Одеська Міська Карта”, створена для впровадження сучасних рішень у міські послуги.



🔹 Основні акценти дизайну:



• Зручний та мінімалістичний інтерфейс, який дозволяє швидко знайти доступні паркувальні зони 🅿️

• Оплата паркування у кілька кліків через інтегровану банківську карту 💳

• Інтуїтивно зрозумілий процес реєстрації та користування для всіх категорій користувачів



Ми створюємо дизайн, що поєднує сучасні технології та легкість у використанні, роблячи кожен етап паркування простішим.