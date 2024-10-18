Розробка Ux/Ui дизайну для мобільного дотаку платіжної системи

Ux/Ui для GercPAY: Сучасне рішення для прийому безконтактних платежів 💳

Повний кейс: https://www.behance.net/gallery/210421469/GercPAY-App-Payments-for-Business-Government



Ми створили програмний комплекс GercPAY, який дозволяє касирам бюджетних організацій та комерційних підприємств приймати безконтактні платежі за допомогою технології TapXPhone прямо на мобільних пристроях з підтримкою NFC — без використання фізичних POS-терміналів. 📱



Основні переваги GercPAY:



🧭 Простий і логічний UX: інтуїтивний інтерфейс, зручний навіть для користувачів з мінімальним технічним досвідом, особливо у державних установах.



🏢 Адаптивність до різних сфер: рішення розроблене для різних організацій — державних установ, магазинів, ресторанів та ринків, з урахуванням їхніх специфічних потреб.



🎨 Чистий і зрозумілий дизайн: мінімалістичний підхід до UI-дизайну з акцентом на важливих функціях для зручності касирів.



У процесі роботи ми провели UX-дослідження, створили прототип та розробили інтерфейс, який забезпечує баланс між функціональністю та естетикою. Темно-синій фон додає стабільності, а білий та голубий акценти роблять додаток простим у використанні. Шрифт Gothik A1 гарантує зручність і читабельність на будь-якому пристрої.



💡 Замовте консультацію або розробку програмного комплексу для вашого бізнесу прямо зараз, і ми допоможемо вам оптимізувати роботу та забезпечити клієнтам найкращий сервіс!