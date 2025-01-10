Skilldev: Genius

https://www.figma.com/design/KG5D6hzrpAEuNpRWmiSwW7/FINAL-PROJECT---SKILLDEV!!!?node-id=634-26295&m=dev&t=ODHd0ecX4AF2iWdt-1 линк фигма для подробного просмотра

Мобильное приложение для онлайн-курсов, которое я разработала, предлагает пользователям все необходимые функции для эффективного обучения. Оно включает регистрационные и профильные данные, поиск и фильтрацию курсов, доступ к менторам, оформление заказов и получение сертификатов, что делает процесс обучения удобным и организованным.

В результате моя работа позволила создать продукт, который не только упрощает процесс обучения, но и мотивирует пользователей благодаря удобству использования, персонализированным рекомендациям и функциональным инструментам для отслеживания прогресса и получения сертификатов.