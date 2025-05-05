UI interface

UI-концепт мобильного приложения для продукта IQOS 2.4 PLUS
Разработан двухэкранный пользовательский интерфейс в рамках самостоятельного проекта, направленного на демонстрацию навыков в области UI-дизайна и визуальной презентации продуктов в e-commerce-среде.
🔹 Задача
Создание концептуального интерфейса карточки товара и страницы детального просмотра для мобильного приложения с акцентом на визуальное восприятие, удобство выбора и быструю покупку.
🔹 Особенности дизайна
Современный минимализм с акцентом на продукт
Визуальный контраст: темный экран предпросмотра и светлая товарная страница
Интерактивные элементы: выбор цвета, отображение скидки, кнопка покупки
Использование скругленных форм, теней и мягких градиентов для придания глубины интерфейсу
Адаптация под мобильные платформы (iOS / Android)
🔹 Инструменты
Figma
Данный макет не является коммерческим заказом и создан исключительно в демонстрационных целях.