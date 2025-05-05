UI interface

UI-концепт мобильного приложения для продукта IQOS 2.4 PLUS

Разработан двухэкранный пользовательский интерфейс в рамках самостоятельного проекта, направленного на демонстрацию навыков в области UI-дизайна и визуальной презентации продуктов в e-commerce-среде.

🔹 Задача

Создание концептуального интерфейса карточки товара и страницы детального просмотра для мобильного приложения с акцентом на визуальное восприятие, удобство выбора и быструю покупку.

🔹 Особенности дизайна

Современный минимализм с акцентом на продукт

Визуальный контраст: темный экран предпросмотра и светлая товарная страница

Интерактивные элементы: выбор цвета, отображение скидки, кнопка покупки

Использование скругленных форм, теней и мягких градиентов для придания глубины интерфейсу

Адаптация под мобильные платформы (iOS / Android)

🔹 Инструменты

Figma

Данный макет не является коммерческим заказом и создан исключительно в демонстрационных целях.