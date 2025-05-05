UI interface

FIO — Концепт мобильного интерфейса для устройства физиотерапии
Разработан UI-макет мобильного приложения для взаимодействия с физиотерапевтическим устройством FIO. Проект создан в рамках личной инициативы и демонстрирует навыки проектирования пользовательского пути, ориентированного на здоровье и технологии.
🔹 Цель проекта
Создать интуитивный и эстетически чистый интерфейс, который обеспечивает пользователя пошаговой навигацией при подключении устройства и отслеживании ежедневной терапии.
🔹 Функциональные экраны
Экран приветствия с кратким объяснением и кнопкой подключения
Экран соединения по Bluetooth с прогрессом подключения и краткой инструкцией
Главный экран пользователя с отображением состояния, текущего дня терапии и быстрым доступом к разделам
🔹 Особенности интерфейса
Легкий градиентный фон, создающий ощущение «медицинской чистоты» и спокойствия
Простая типографика и иконки для лучшей читаемости
Использование визуальной иерархии для фокусировки внимания пользователя
Элементы микровзаимодействия (плавные кнопки, прогресс подключения)
🔹 Инструменты разработки
Figma
Проект не является коммерческим заказом и был выполнен исключительно в целях демонстрации дизайнерских навыков в области цифрового здравоохранения и UX/UI-дизайна.