UI interface

FIO — Концепт мобильного интерфейса для устройства физиотерапии

Разработан UI-макет мобильного приложения для взаимодействия с физиотерапевтическим устройством FIO. Проект создан в рамках личной инициативы и демонстрирует навыки проектирования пользовательского пути, ориентированного на здоровье и технологии.

🔹 Цель проекта

Создать интуитивный и эстетически чистый интерфейс, который обеспечивает пользователя пошаговой навигацией при подключении устройства и отслеживании ежедневной терапии.

🔹 Функциональные экраны

Экран приветствия с кратким объяснением и кнопкой подключения

Экран соединения по Bluetooth с прогрессом подключения и краткой инструкцией

Главный экран пользователя с отображением состояния, текущего дня терапии и быстрым доступом к разделам

🔹 Особенности интерфейса

Легкий градиентный фон, создающий ощущение «медицинской чистоты» и спокойствия

Простая типографика и иконки для лучшей читаемости

Использование визуальной иерархии для фокусировки внимания пользователя

Элементы микровзаимодействия (плавные кнопки, прогресс подключения)

🔹 Инструменты разработки

Figma

Проект не является коммерческим заказом и был выполнен исключительно в целях демонстрации дизайнерских навыков в области цифрового здравоохранения и UX/UI-дизайна.