UniWay — это мобильное приложение, предназначенное для помощи школьникам и студентам, которые рассматривают возможность получения образования за границей. Приложение предоставляет пользователям удобный и интуитивно понятный интерфейс для поиска университетов в США, с возможностью фильтрации по различным критериям, таким как город/штат, специальность, стоимость обучения и другие.

Основные функции приложения:

Поиск университетов : Легкий доступ к базе данных университетов, с возможностью фильтрации по критериям, таким как местоположение, направление обучения и стоимость.

Нахождение единомышленников : Возможность связаться с другими пользователями, которые ищут похожие учебные заведения или интересуются обучением за рубежом.

Многоязычность : Приложение поддерживает четыре языка для удобства пользователей из разных стран.

Адаптивный дизайн: Разработан для мобильных устройств с учётом удобства использования и доступности для международной аудитории.

Цель приложения — помочь молодым людям, особенно девушкам, найти подходящий университет за рубежом, решить проблему качества образования и дать им инструмент для самореализации и карьерного роста.

UniWay стремится сделать процесс выбора учебного заведения проще и доступнее для пользователей по всему миру.