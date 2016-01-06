VariantsTrack

Это: клиент трекер для "тренеров", людей которые будут следить за передвежением людей с ограниченными возможностями на машине или в общественном транспорте. С помощью данного приложения они могут отследить где находится человек, определять наколько его местоположение безопасно, советовать маршрут и в случае опасности остановить его.