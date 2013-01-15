Вторая версия приложения МЧС Информер для Android
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11 лет назад
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https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.informer.aroganit
Вторая версия приложения стала улучшением и дополнением оригинальной программы. Интерфейс лучше интегрирован в Android 4, в частности изменилась навигация и кнопки в Action bar. В то же время я добавил узнаваемости программе, отказавшись от стандартных цветов Android в пользу корпоративных.
Также добавлен раздел "Список заявок" и возможность отправлять комментарии в социальные сети (давать возможность комментировать происшествия прямо в программе запретил заказчик).