Вторая версия приложения МЧС Информер для Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.informer.aroganit

Вторая версия приложения стала улучшением и дополнением оригинальной программы. Интерфейс лучше интегрирован в Android 4, в частности изменилась навигация и кнопки в Action bar. В то же время я добавил узнаваемости программе, отказавшись от стандартных цветов Android в пользу корпоративных.

Также добавлен раздел "Список заявок" и возможность отправлять комментарии в социальные сети (давать возможность комментировать происшествия прямо в программе запретил заказчик).