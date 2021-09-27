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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Welcome - мобильное приложение по доставке еды по всей России!
Одно из первых серьёзных приложений, которое я спроектировал в начале своего пути
по дизайну мобильных приложений. Думаю, получилось очень даже не плохо.
А главное, заказчик остался довольным результатом!
Дизайн выполнен в соответствии гайдлайнам IOS.
Также хочу отметить, полный кейс на дизайн площадке Behance сумел набрать большое число просмотров!
Время выполнения заказа: 2 месяца
Цена данной работы: $1000