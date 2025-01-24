(Баннер) Поздравительная открытка для рассылки

Эту поздравительную открытку я сделала 31 декабря, в самый Новый Год. В моей голове созрела мысль, что было бы неплохо поздравить всех-всех-всех, кто есть в моей телефонной книге, мессенджерах и соц.сетях, поэтому я составила поздравительный баннер-открытку. Сгенерировала изображения в стиле советских открыток, которые имеют свою особую атмосферу и магию, подобрала шрифты, и приготовила разворачивать душу в поздравлении, и поздравить хотела от себя лично. Итог вышел такой как вы видите, и в Новый Год без поздравления не остался никто.