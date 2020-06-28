Анимированные презентации

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Наша команда очень хорошо работает с Power Point презентациями.

В данном разделе мы хотим показать как мы можем обычную презентацию сделать интерактивной/ анимированной.

Почему это вам может пригодится:

- относительно недорогой способ создания ощущения интерактивности у зрителя

-возможность работать с трехмерными форматами. То есть быстро адаптировать по 2D формат

- возможность быстро адаптировать под светодиодные экраны, проекции, бесшовники, инсталляции сложной формы

- шикарная оптимизация. Мощного МакбукаПро хватает на экраны больше чем 25 метров

- простота в управлении для спикера. В рамках презентации все тот же кликер и его улыбка

- возможность управлять презентацией не только кликером, но и прикосновением

- повыделываться, что у вас есть лишний бюджет и идеи

Наши клиенты: МегаФон, Tele2, Лаборатория Касперского, Erman, Сбербанк etc

PS: не все работы мы можем показывать в публичном пространстве. Большую часть с удовольствием продемонстрируем при лично контакте .