Antifemism лицевая часть обложки cd

Добавлена
16 лет назад
329 просмотров
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третий диск студии mostbadart

название: antifeminism (анти феминизм)

обьем: 1 арт видео; 19 фотоапгрейдов

интерфейс: английский; французский

описание:один из самых мощных по содержанию продуктов студии, сделан качественнее предыдущих, диск имеет своё меню (расширенное) , проигрователь медиа, сладшоу, броузер, набор обоев

защита: защищен паролем, триал пользование 2 дня

тираж: 40 экз