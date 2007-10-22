Antifemism лицевая часть обложки cd

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
третий диск студии mostbadart
название: antifeminism (анти феминизм)
обьем: 1 арт видео; 19 фотоапгрейдов
интерфейс: английский; французский
описание:один из самых мощных по содержанию продуктов студии, сделан качественнее предыдущих, диск имеет своё меню (расширенное) , проигрователь медиа, сладшоу, броузер, набор обоев
защита: защищен паролем, триал пользование 2 дня
тираж: 40 экз