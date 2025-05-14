Часть моих работ

PRESENTATION.pdf
3 МБ
Дизайн, который выделяет ваш бизнес 🎨
Здравствуйте!
Меня зовут Акерке, я графический дизайнер, который помогает бизнесам и предпринимателям выделяться с помощью стильного и профессионального визуального оформления.
Я могу помочь вам с:
✅ Логотипами и фирменным стилем
✅ Дизайном соцсетей (посты, баннеры, сторис)
✅ Полиграфией (визитки, флаеры, презентации)
✅ Дизайном для веб-сайтов и рекламы
Если вам нужно что-то из этого — буду рада обсудить! Давайте созвонимся и подберем решение, которое подойдет именно вам.