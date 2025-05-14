Часть моих работ

Дизайн, который выделяет ваш бизнес 🎨

Здравствуйте!

Меня зовут Акерке, я графический дизайнер, который помогает бизнесам и предпринимателям выделяться с помощью стильного и профессионального визуального оформления.

Я могу помочь вам с:

✅ Логотипами и фирменным стилем

✅ Дизайном соцсетей (посты, баннеры, сторис)

✅ Полиграфией (визитки, флаеры, презентации)

✅ Дизайном для веб-сайтов и рекламы

Если вам нужно что-то из этого — буду рада обсудить! Давайте созвонимся и подберем решение, которое подойдет именно вам.