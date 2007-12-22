Привет! Меня зовут Вячеслав, мне 17 лет, дизайнер.
Чем я занимаюсь:
Создаю крутые и функциональные дизайны:
✔ Макеты сайтов и лендингов
✔ Карточки товаров, креативы для соцсетей
✔ Презентации и айдентику (лого, стиль бренда)
✔ Упаковку контента, который увеличивает продажи
Я не просто делаю «красиво» — я решаю задачи клиентов. Например, помогаю привлечь больше заказов через визуал или улучшить восприятие бренда.
Мой опыт:
🎓 Прошёл курс по дизайну у @erdem.desssigner (https://instagram.com/erdem.desssigner)
👩💻 Работал в команде с маркетологом (моей сестрой) — знаю, как дизайн влияет на продажи
💡 Постоянно экспериментирую с новыми фишками и трендами
Портфолио:
Пока что большая часть собрана в Figma, но могу показать работы, если нужно.
Почему стоит работать со мной?
✅ Делаю быстро и без воды — понимаю, что время = деньги
✅ Адаптируюсь под стиль бренда — не навязываю своё, но предлагаю и работаю под задачу
✅ Учусь и развиваюсь — слежу за трендами и внедряю их
Готов обсудить ваш проект!
Пишите в телеграм @wielex — отвечу быстро :)