Привет! Меня зовут Вячеслав, мне 17 лет, дизайнер.

Чем я занимаюсь:

Создаю крутые и функциональные дизайны:

✔ Макеты сайтов и лендингов

✔ Карточки товаров, креативы для соцсетей

✔ Презентации и айдентику (лого, стиль бренда)

✔ Упаковку контента, который увеличивает продажи

Я не просто делаю «красиво» — я решаю задачи клиентов. Например, помогаю привлечь больше заказов через визуал или улучшить восприятие бренда.

Мой опыт:

🎓 Прошёл курс по дизайну у @erdem.desssigner (https://instagram.com/erdem.desssigner)

👩‍💻 Работал в команде с маркетологом (моей сестрой) — знаю, как дизайн влияет на продажи

💡 Постоянно экспериментирую с новыми фишками и трендами

Портфолио:

Пока что большая часть собрана в Figma, но могу показать работы, если нужно.

Почему стоит работать со мной?

✅ Делаю быстро и без воды — понимаю, что время = деньги

✅ Адаптируюсь под стиль бренда — не навязываю своё, но предлагаю и работаю под задачу

✅ Учусь и развиваюсь — слежу за трендами и внедряю их

Готов обсудить ваш проект!

Пишите в телеграм @wielex — отвечу быстро :)