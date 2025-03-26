Дизайн для маркетплейсов/соцсетей.

Я дизайнер,занимающийся созданием карточек для товаров. Наша студия делает уникальные и детализированные карточки, которые точно не останутся незаметными и выделятся среди сотни конкурентов на просторах маркетплейсов. что вы получите при заказе услуги у нас? 1. дизайн, который выделит ваш товар среди сотни конкурентов мы проводим тчательный анализ конкурентов, и складываем сопоставленную воронку продаж 2. быстрое выполнение заказа выполнение дизайн карточки занимает от 1 до 3 дней, при крупных заказах до 6 дней 3.уникальный дизайн сложенная цветокоррекция, составление тезисов, правильно подобранные цвета Студия Dg_design

Также мы делаем превью, рекламные баннеры, посты , рич-контент