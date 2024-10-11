Дизайн инфографики для маркетплейсов

здравствуйте, меня зовут Ирина я – дизайнер инфографики для маркетплейсов. Больше моих работ можно посмотреть тут⬇️

https://drive.google.com/drive/folders/114QuCFeph8GwzjQrHDmksNTqH_oYfy6g

почему я?

✅ подчеркну преимущества товара

✅ выделю товар среди конкурентов

✅ создам продающие карточки товара

✅ работаю на результат

✅ умею:

▪️преобразовывать сложные данные в понятные и привлекательные графические форматы

▪️генерировать оригинальные идеи





услуга включает в себя:

• добавление описания

• подробное заполнение характеристик

• обработка фото (удаление/замена фона, обрезка, цветокоррекция)

• разработка индивидуального дизайна для вашего товара

• подборка шрифтов/дополнительных элементов



❗фото и описание предоставляется поставщиком



❗срок выполнения 1-2 дня

❗предоплата 50%