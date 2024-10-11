Дизайн инфографики для маркетплейсов

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здравствуйте, меня зовут Ирина я – дизайнер инфографики для маркетплейсов. Больше моих работ можно посмотреть тут⬇️
https://drive.google.com/drive/folders/114QuCFeph8GwzjQrHDmksNTqH_oYfy6g

почему я? 
✅ подчеркну преимущества товара
✅ выделю товар среди конкурентов
✅ создам продающие карточки товара
✅ работаю на результат
✅ умею:
▪️преобразовывать сложные данные в понятные и привлекательные графические форматы
▪️генерировать оригинальные идеи


услуга включает в себя: 
• добавление описания
• подробное заполнение характеристик
• обработка фото (удаление/замена фона, обрезка, цветокоррекция) 
• разработка индивидуального дизайна для вашего товара
• подборка шрифтов/дополнительных элементов

❗фото и описание предоставляется поставщиком

❗срок выполнения 1-2 дня

❗предоплата 50%