Дизайн инфографики для маркетплейсов

здравствуйте, меня зовут Ирина я – дизайнер инфографики для маркетплейсов. Больше моих работ можно посмотреть тут⬇️
https://drive.google.com/drive/folders/114QuCFeph8GwzjQrHDmksNTqH_oYfy6g
почему я?
✅ подчеркну преимущества товара
✅ выделю товар среди конкурентов
✅ создам продающие карточки товара
✅ работаю на результат
✅ умею:
▪️преобразовывать сложные данные в понятные и привлекательные графические форматы
▪️генерировать оригинальные идеи
услуга включает в себя:
• добавление описания
• подробное заполнение характеристик
• обработка фото (удаление/замена фона, обрезка, цветокоррекция)
• разработка индивидуального дизайна для вашего товара
• подборка шрифтов/дополнительных элементов
❗фото и описание предоставляется поставщиком
❗срок выполнения 1-2 дня
❗предоплата 50%