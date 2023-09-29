Дизайн инфографики карточек товара для Wildberries

Моя работа - это творческий процесс, в котором я сочетаю эффективный дизайн с передачей важной информации о продукте. Я уделяю внимание каждой детали, начиная от цветовой палитры и композиции до выбора шрифтов и графических элементов Моя цель - создать карточки товаров, которые будут вызывать интерес, удовлетворять потребности покупателей и, конечно же, повышать продажи.