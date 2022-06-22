Дизайн карточек для маркетплейсов

⭐️Я - Лиса Шоу, дизайнер маркетолог, создам для Bac прoдающий дизайн картoчек для мaркeтплейсов (wildberries, ozоn, яндeкc мapкeт)⭐️Мои задачи:

Персональный дизайн под каждый продукт

Высылаю готовый результат строго в течение 24 часов после утверждения, в высоком качестве.

Гарантированный рост просмотров Ваших объявлений и повышение продаж

Донесу до клиентов главные смыслы и особенности товара.Благодаря задизайненной карточке, ваш товар будет выделяться на фоне других в

поисковой выдаче. ВНИМАНИЕ! НЕ РАБОТАЮ С ШАБЛОНАМИ. Все дизайны строго

индивидуальны. Особенно набирают популярность неприрывные дизайны

(картинка не прирывается при слайде). Стоимость 1 фотографии составляет 350₽

Стоимость от 10 фотографий 300рДанная услуга представляет:

- Анализ конкурентов.

- Создание карточки, нанесение на нее Вашего текста.

- Дизайн-оформление карточки.

- Замена фона при необходимости.Для оформления заказа необходимо ТЗ:

- Фотографии Вашего товара, желательно в хорошем разрешении.

- Информация о товаре, ключевые характеристики и преимущества, которые Вы хотите разместить на фотографии.

- Примеры оформления карточек товаров у конкурентов, которые Вам импонируют.

- Количество карточек, которые нужно сделать.〽️Далее обсуждение нюансов и сроков, после Вы вносите предоплату.❗️СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:

1-2 дня, в зависимости от загруженности

Срочный заказ, +50% к стоимости (готовность день в день при заказе до 14:00 Мск.вр.)