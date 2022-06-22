Дизайн карточек для маркетплейсов

⭐️Я - Лиса Шоу, дизайнер маркетолог, создам для Bac прoдающий дизайн картoчек для мaркeтплейсов (wildberries, ozоn, яндeкc мapкeт)⭐️Мои задачи:
Персональный дизайн под каждый продукт
Высылаю готовый результат строго в течение 24 часов после утверждения, в высоком качестве.
Гарантированный рост просмотров Ваших объявлений и повышение продаж
Донесу до клиентов главные смыслы и особенности товара.Благодаря задизайненной карточке, ваш товар будет выделяться на фоне других в
поисковой выдаче. ВНИМАНИЕ! НЕ РАБОТАЮ С ШАБЛОНАМИ. Все дизайны строго
индивидуальны. Особенно набирают популярность неприрывные дизайны
(картинка не прирывается при слайде). Стоимость 1 фотографии составляет 350₽
Стоимость от 10 фотографий 300рДанная услуга представляет:
- Анализ конкурентов.
- Создание карточки, нанесение на нее Вашего текста.
- Дизайн-оформление карточки.
- Замена фона при необходимости.Для оформления заказа необходимо ТЗ:
- Фотографии Вашего товара, желательно в хорошем разрешении.
- Информация о товаре, ключевые характеристики и преимущества, которые Вы хотите разместить на фотографии.
- Примеры оформления карточек товаров у конкурентов, которые Вам импонируют.
- Количество карточек, которые нужно сделать.〽️Далее обсуждение нюансов и сроков, после Вы вносите предоплату.❗️СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
1-2 дня, в зависимости от загруженности
Срочный заказ, +50% к стоимости (готовность день в день при заказе до 14:00 Мск.вр.)