Дизайн карточек для маркетплейсов

Привет ??

Меня зовут Лера и я именно та, кого ты ищешь.

Я дизайнер инфографики ✌?

Сделаю дизайн твоего товара в кратчайшие сроки, а главное качественно.

После моей работы клиенты точно будут литься рекой.

Мои работы ты можешь увидеть здесь ?? https://drive.google.com/drive/folders/1-Vusy4349IpUXEm_HcFHaqnG19FZ8SJw

Не трать свое драгоценное время, скорее пиши мне, буду рада помочь, обсудить все детали и сделать ? дизайн

Telegгram??

@PValeri

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