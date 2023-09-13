Дизайн карточек для маркетплейсов
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Привет ??
Меня зовут Лера и я именно та, кого ты ищешь.
Я дизайнер инфографики ✌?
Сделаю дизайн твоего товара в кратчайшие сроки, а главное качественно.
После моей работы клиенты точно будут литься рекой.
Мои работы ты можешь увидеть здесь ?? https://drive.google.com/drive/folders/1-Vusy4349IpUXEm_HcFHaqnG19FZ8SJw
Не трать свое драгоценное время, скорее пиши мне, буду рада помочь, обсудить все детали и сделать ? дизайн
Telegгram??
@PValeri
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