Дизайн карточек для маркетплейсов

ПРАЙС на мои услуги
Работа по 13 на ваших фото
Слайд - 350 рублей
Серия - 300 рублей каждая последующая карточка
Работа без Т3 (подбор фото, составление офферов)
Слайд - 550 рублей
Серия - 500 рублей каждая последующая карточка
Доработка уже готовой карточки
от 200 рублей за один слайд
Размерная сетка - от 400 рублей
Повтор карточки в другом цвете
100 рублей за один слайд
Замена цвета на готовом фото - от 200
рублей
До 3 правок БЕСПЛАТНО, далее - 100 рублей
РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%
За дизайн Вы платите один раз, а работает он на Вас долгое время!