Дизайн карточек для маркетплейсов

ПРАЙС на мои услуги

Работа по 13 на ваших фото

﻿﻿Слайд - 350 рублей

﻿﻿Серия - 300 рублей каждая последующая карточка

Работа без Т3 (подбор фото, составление офферов)

﻿﻿Слайд - 550 рублей

﻿﻿Серия - 500 рублей каждая последующая карточка

Доработка уже готовой карточки

﻿﻿от 200 рублей за один слайд

Размерная сетка - от 400 рублей

Повтор карточки в другом цвете

﻿﻿100 рублей за один слайд

Замена цвета на готовом фото - от 200

рублей

До 3 правок БЕСПЛАТНО, далее - 100 рублей

РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%

За дизайн Вы платите один раз, а работает он на Вас долгое время!