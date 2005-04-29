Дизайн карточек для маркетплейсов

Добавлена
3 месяца назад
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ПРАЙС на мои услуги

Работа по 13 на ваших фото

  • ﻿﻿Слайд - 350 рублей

  • ﻿﻿Серия - 300 рублей каждая последующая карточка

Работа без Т3 (подбор фото, составление офферов)

  • ﻿﻿Слайд - 550 рублей

  • ﻿﻿Серия - 500 рублей каждая последующая карточка
    Доработка уже готовой карточки

  • ﻿﻿от 200 рублей за один слайд
    Размерная сетка - от 400 рублей
    Повтор карточки в другом цвете

  • ﻿﻿100 рублей за один слайд
    Замена цвета на готовом фото - от 200

рублей

До 3 правок БЕСПЛАТНО, далее - 100 рублей

РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%

За дизайн Вы платите один раз, а работает он на Вас долгое время!