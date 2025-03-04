Дизайн карточек для маркетплейсов

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2 месяца назад
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• Разработка уникальных и привлекательных карточек товаров в соответствии с брифами клиентов.

• Создание графики, которая эффективно демонстрирует продукты и их преимущества.

• Подбор цветовой гаммы, шрифтов и элементов дизайна, соответствующих бренду клиента.

• Взаимодействие с клиентами для уточнения требований и получения обратной связи.

• Внесение правок и доработка дизайнов на основе комментариев заказчиков.

• Соблюдение сроков выполнения работ и управление несколькими проектами одновременно.