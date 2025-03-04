Дизайн карточек для маркетплейсов

• Разработка уникальных и привлекательных карточек товаров в соответствии с брифами клиентов.
• Создание графики, которая эффективно демонстрирует продукты и их преимущества.
• Подбор цветовой гаммы, шрифтов и элементов дизайна, соответствующих бренду клиента.
• Взаимодействие с клиентами для уточнения требований и получения обратной связи.
• Внесение правок и доработка дизайнов на основе комментариев заказчиков.
• Соблюдение сроков выполнения работ и управление несколькими проектами одновременно.