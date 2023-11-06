Дизайн карточек для маркетплейсов/инфографика
Дизайн продукции
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что такое инфографика? Без неё точно сложно зацепить взгляд покупателя среди множества аналогичных предложений на маркетплейсах. Выбор фотографий, ретуширование, форматирование, подбор информации, анализ карточек конкурентов, разработка дизайна и многое другое входит в работу графического дизайнера.
Работаю без предоплаты.
Буду рада сотрудничеству с вами!