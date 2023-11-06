Дизайн карточек для маркетплейсов/инфографика

Что такое инфографика? Без неё точно сложно зацепить взгляд покупателя среди множества аналогичных предложений на маркетплейсах. Выбор фотографий, ретуширование, форматирование, подбор информации, анализ карточек конкурентов, разработка дизайна и многое другое входит в работу графического дизайнера.

Работаю без предоплаты.

Буду рада сотрудничеству с вами!