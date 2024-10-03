Дизайн карточек для Ozon, Wildberries, Яндекс. Маркет и Авито

Хотите, чтобы ваши товары выделялись среди конкурентов и привлекали больше клиентов? Тогда вам нужен уникальный дизайн карточек!

Я создам для вас привлекательный и информативный дизайн, который будет соответствовать требованиям маркетплейсов. Подберу цветовую гамму, шрифты и изображения, оптимизирую макет под разные размеры экранов.

У меня есть опыт работы с различными видами товаров, поэтому я смогу предложить вам оригинальные идеи для вашего бизнеса.

Не упустите возможность сделать свой товар более привлекательным для клиентов! Закажите дизайн карточек у меня и получите профессиональную помощь в оформлении товаров на маркетплейсах.

Работаю со всеми видами товаров (включая 18+)

Нужно для заказа:

· Фото товара с разных ракурсов или ваше фото

· ТЗ (техническая задача и текст, который я должен разместить на обложке)

· Примеры работ (если есть какие-то определённые варианты)

· Стилистика и цветовая гамма

· После выполненной работы оставить отзыв