Дизайн карточек товара для маркетплейса

Выполню дизайн карточек для маркетплейс

(Wildberries, Ozon и т. д)

Основная цель - отстраниться от конкурентов, обрести свой неповторимый стиль и в итоге повысить продажи.

Гарантирую:

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Работа до результата

Возможность выполнить работу в самые сжатые сроки

КАК

происходит весь процесс?1) В чате жду от вас ТЗ, фотоматериалы (если нужны), нужные размеры или указание того, где будет размещена карточка, референсы.

2) Я предоставляю вариант дизайна начального слайда для утверждения цветовой гаммы и общего дизайна

3) Вносим правки, я доделываю остальной материал

4) При необходимости вносим правки (до 3 правок)

5) Сдача материала

Надеюсь НА плодотворное сотрудничество!

Нужно для заказа:

1) Четкое ТЗ

(чем оно будет точнее - тем быстрее вы получите идеальный вариант)

2) Референсы

(Скиньте изображения, ссылки тех работ, которые вам нравятся / не нравятся и прокомментируйте чем).

3) Фотоматериал

Срок выполнения: 1 день