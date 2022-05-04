Дизайн карточек товара для маркетплейса

Выполню дизайн карточек для маркетплейс
(Wildberries, Ozon и т. д)
Основная цель - отстраниться от конкурентов, обрести свой неповторимый стиль и в итоге повысить продажи.
Гарантирую:
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Работа до результата
- Возможность выполнить работу в самые сжатые сроки
КАКпроисходит весь процесс?1) В чате жду от вас ТЗ, фотоматериалы (если нужны), нужные размеры или указание того, где будет размещена карточка, референсы.
2) Я предоставляю вариант дизайна начального слайда для утверждения цветовой гаммы и общего дизайна
3) Вносим правки, я доделываю остальной материал
4) При необходимости вносим правки (до 3 правок)
5) Сдача материала
Надеюсь НА плодотворное сотрудничество!
Нужно для заказа:
1) Четкое ТЗ
(чем оно будет точнее - тем быстрее вы получите идеальный вариант)
2) Референсы
(Скиньте изображения, ссылки тех работ, которые вам нравятся / не нравятся и прокомментируйте чем).
3) Фотоматериал
Срок выполнения: 1 день