Дизайн полиграфия

Здравствуйте, имею большой опыт в разработке полиграфического дизайна и подготовке макетов к печати, при необходимости могу отпечатать необходимое количество полиграфической продукции по нижерыночной цене, могу перенабрать визитку или сделать похожую например из интернета или пинтереста. мои работы прикреплю