Дизайн полиграфия
Дизайн продукции
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Здравствуйте, имею большой опыт в разработке полиграфического дизайна и подготовке макетов к печати, при необходимости могу отпечатать необходимое количество полиграфической продукции по нижерыночной цене, могу перенабрать визитку или сделать похожую например из интернета или пинтереста. мои работы прикреплю