Дизайн упаковки «Биокальцевит ФОРТЕ» для «Хелаплан

Моя задача заключалась в доработке уже существующей концепции упаковки.

Что нужно было сделать (комментарий заказчика):

общий фон постараться наследовать из старой упаковки (сине-желтый). бледно-голубой градиент может на печати получиться "грязным".

"Са" - приоритет, яйцо на втором плане.

Оставляем идею "вихря" микроэлементов, сделать его более воздушным, сейчас он похож на воду.

Я постаралась максимально выполнить пожелания заказчика и осовременить дизайн упаковки лекарственного препарата.

Дизайн был подготовлен в дизайн-студии РА «Doris Advertising».