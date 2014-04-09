Дизайн упаковки «Биокальцевит ФОРТЕ» для «Хелаплан

Добавлена
10 лет назад
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Моя задача заключалась в доработке уже существующей концепции упаковки. 

Что нужно было сделать (комментарий заказчика): 

  • общий фон постараться наследовать из старой упаковки (сине-желтый). бледно-голубой градиент может на печати получиться "грязным".
  • "Са" - приоритет, яйцо на втором плане.
  • Оставляем идею "вихря" микроэлементов, сделать его более воздушным, сейчас он похож на воду.
Я постаралась максимально выполнить пожелания заказчика и осовременить дизайн упаковки лекарственного препарата. 

Дизайн был подготовлен в дизайн-студии РА «Doris Advertising».