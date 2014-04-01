Фирменные пакеты macuser

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Интернет-магазин macuser.ua получил к новому году большую партию великолепных фирменных пакетов. В студии iStar Design подобрали потрясающий финский крафт для печати пакетов. Ручки также сделаны из перекрученного крафта.
http://istardesign.com/ru/project/firmennyie-paketyi-macuser