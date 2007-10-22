GATE4 лицевая часть обложки cd

второй диск студии mostbadart

название: GATE 4 (ворота номер четыре)

обьем: 1 арт видео; 20 фотоапгрейдов

интерфейс: английский; французский

описание:в отличии от первого сделан более профессионально, в целом представляет достаточно конкурентноспособный продукт уникальным в своём роде, диск имеет своё меню (расширенное) , проигрователь медиа, сладшоу,

защита: защищен паролем, триал пользование 2 дня

тираж: 40 экз