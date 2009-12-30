Горнолыжная одежда-спортивный стиль логотип

Горнолыжная одежда-спортивный стиль изображения логотипа

Оранжевый цвет в небольших количествах будит в нас мысли о радости, веселье и ярком солнце. Черный цвет связан с любопытством, он притягивает к себе. Пугает (страх из-за загадочности).Черный цвет всегда бросает вызов, чтобы человек попытался освободить свою сущность, то есть человек должен пройти через черное, чтобы познать, как много в нем белого.

Сочетание этих двух цветов как раз подходят к поставленной задачи в разработке логотипа. Оранжевым цветом нарисован силуэт горы, а черным силуэт напоминающий лыжи. В итоге получаем горнолыжи. Гора с детства оставила у нас напоминание о радости, радостных событиях и мы выделили ее оранжевым цветом (немного приумножили радости ), а лыжи это всегда захватывающе любопытно и увлекательно, тем более если лыжи связаны с горой.