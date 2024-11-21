Графический дизайн

Добавлена
5 месяцев назад
1 просмотр
Avatars.jpg
Articolo Roma_Vaticano_01.jpg
Commiseration ill_10_22.jpg
Articolo Roma_Giovani 02.jpg
Articolo Roma 1_SF.jpg
Articolo Roma_Giovani 01.jpg
Avenue Memoria.pdf
190 КБ

все портфолио на гугл диске т.к тут нельзя загружать все форматы и размеры https://drive.google.com/drive/folders/1KuwAd3KXNDwpbNUygSmZW8vpNoIgc2uH 

 Всем привет. Меня зовут Елена и я в рекламном дизайне больше пяти лет. В творческом рюкзаке у меня рекламные вывески, баннеры, проспекты, флаера, плакаты, рекламные карточки, логотипы, иллюстрации, визитные карты, брендбуки, stories, cover и многое другое. 

  Владею программами:  Pfotoshop, Illustrator, Procreate, Figma, Canva. Веду дружбу с AI.

  В рамках этих программ возможна также анимация. 

Владею английским, немецким, русским, украинским и итальянским языком. 

 При необходимости пишу также качественный текст. 

Работаю быстро и ответственно.

   Входя в проект мы обсуждаем с заказчиком все подробности, вырабатываем стиль и утверждаем эскизы. Поэтому количество правок сводится максимум к трем.

   Если Вам нужен емкий, четкий дизайн, который продвинет Ваш продукт- Welkome! 