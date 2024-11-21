Графический дизайн

все портфолио на гугл диске т.к тут нельзя загружать все форматы и размеры https://drive.google.com/drive/folders/1KuwAd3KXNDwpbNUygSmZW8vpNoIgc2uH

Всем привет. Меня зовут Елена и я в рекламном дизайне больше пяти лет. В творческом рюкзаке у меня рекламные вывески, баннеры, проспекты, флаера, плакаты, рекламные карточки, логотипы, иллюстрации, визитные карты, брендбуки, stories, cover и многое другое.

Владею программами: Pfotoshop, Illustrator, Procreate, Figma, Canva. Веду дружбу с AI.

В рамках этих программ возможна также анимация.

Владею английским, немецким, русским, украинским и итальянским языком.

При необходимости пишу также качественный текст.

Работаю быстро и ответственно.

Входя в проект мы обсуждаем с заказчиком все подробности, вырабатываем стиль и утверждаем эскизы. Поэтому количество правок сводится максимум к трем.

Если Вам нужен емкий, четкий дизайн, который продвинет Ваш продукт- Welkome!