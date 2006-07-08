Привет! Я Баян

Я Видеомонтажер и Графический Дизайнер

Больше 2 лет работаю в программах как Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Media Encoder

В мои hard skills входят:

Создание анимированных роликов

Анимирование 2d персонажей

Анимирование инфографики;

Создание анимированной графики к видеоматериалам (заставки, спецэффекты);

Монтаж видеороликов и добавление в них анимированных эффектов

Отслеживание современных трендов

Выбор среди отснятых фрагментов наиболее удачных

Наррезка материала, искать материалы

Соединение необходимых видеофрагментов

Создание переходов

Добавление музыкальных композиций

титров, подписей, субтитров