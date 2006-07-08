Привет! Я Баян
Я Видеомонтажер и Графический Дизайнер
Больше 2 лет работаю в программах как Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Media Encoder
В мои hard skills входят:
Создание анимированных роликов
Анимирование 2d персонажей
Анимирование инфографики;
Создание анимированной графики к видеоматериалам (заставки, спецэффекты);
Монтаж видеороликов и добавление в них анимированных эффектов
Отслеживание современных трендов
Выбор среди отснятых фрагментов наиболее удачных
Наррезка материала, искать материалы
Соединение необходимых видеофрагментов
Создание переходов
Добавление музыкальных композиций
титров, подписей, субтитров