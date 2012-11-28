Имиджевая сувенирная продукция

Дизайн сувенирной и промопродукции, предназначенной для клиентов и сотрудников компании:

фирменные мини-блокноты

настольные, карманные, настенные календари

фирменная бумага для записей

фирменные шариковые ручки, CD-диски

ценники и ярлычки для одежды

фирменные пакеты и упаковка, коробки конфет, чая, кофе и тд.

праздничные и фирменные этикетки для бутылок вина, шампанского​