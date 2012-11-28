Имиджевая сувенирная продукция

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сувенирной и промопродукции, предназначенной для клиентов и сотрудников компании:
фирменные мини-блокноты
настольные, карманные, настенные календари
фирменная бумага для записей
фирменные шариковые ручки, CD-диски
ценники и ярлычки для одежды
фирменные пакеты и упаковка, коробки конфет, чая, кофе и тд.
праздничные и фирменные этикетки для бутылок вина, шампанского