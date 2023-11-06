Инфографика
Дизайн продукции
Добавлена2 просмотра
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создам инфографику карточки для Озона, Вайлдберриза.
Человек покупает не товар, а эмоции, поэтому для увеличения прибыли так важно иметь продающие карточки товаров.
Что я предлагаю
— Сделаю выделяющийся дизайн, который поможет Вам выгодно отличаться от конкурентов и повысит
Что вы получите?
Яркий, сочный, привлекательный дизайн, который поможет покупателям выбрать именно вас.Понятное ТЗ: добавляемый текст, пожелания к обработке фото/ оформлению, описание вашей ЦА
2. Фотографии в хорошем качестве (jpg. / png.)
3. Для понимания ваших вкусов нужно предоставить референсы (карточки конкурентов, которые вам нравятся)
3 Слайда цена 2400