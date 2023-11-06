Инфографика

Создам инфографику карточки для Озона, Вайлдберриза.

Человек покупает не товар, а эмоции, поэтому для увеличения прибыли так важно иметь продающие карточки товаров.

Что я предлагаю

— Сделаю выделяющийся дизайн, который поможет Вам выгодно отличаться от конкурентов и повысит

Что вы получите?

Яркий, сочный, привлекательный дизайн, который поможет покупателям выбрать именно вас.Понятное ТЗ: добавляемый текст, пожелания к обработке фото/ оформлению, описание вашей ЦА

2. Фотографии в хорошем качестве (jpg. / png.)

3. Для понимания ваших вкусов нужно предоставить референсы (карточки конкурентов, которые вам нравятся)

3 Слайда цена 2400