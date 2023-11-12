Инфографика

Всем привет ?

Добро пожаловать в мой телеграмм канал

Меня зовут Алина.

Я создаю инфографику для WB.

Сделаю для Вас:

1.Продающую,стильную карточку,которая выделит ваш товар среди конкурентов ;

2.Качественно продуманную воронку продаж в карточке;

3.Срок выполнения 1-2 дня;

4.Стоимость карточки 300 рублей

5.Индивидуальный подход

6.Четкое выполнение технического задания;

7.Все правки -БЕСПЛАТНО!

Посмотреть мои работы можно здесь https://t.me/Alina282022

Для заказа пишите -https://t.me/Alina0287

Или WhatsApp -89282213828