Инфографика
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет ?
Добро пожаловать в мой телеграмм канал
Меня зовут Алина.
Я создаю инфографику для WB.
Сделаю для Вас:
1.Продающую,стильную карточку,которая выделит ваш товар среди конкурентов ;
2.Качественно продуманную воронку продаж в карточке;
3.Срок выполнения 1-2 дня;
4.Стоимость карточки 300 рублей
5.Индивидуальный подход
6.Четкое выполнение технического задания;
7.Все правки -БЕСПЛАТНО!
Посмотреть мои работы можно здесь https://t.me/Alina282022
Для заказа пишите -https://t.me/Alina0287
Или WhatsApp -89282213828