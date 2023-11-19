Инфографика
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет,меня зовут Екатерина!
Рада приветствовать Вас!
Я создаю дизайн и инфографику ПРОДАЮЩИХ карточек для WB/Ozon.
💎В стоимость работы входит:
-анализ конкурентов
-создание воронки продаж в серии карточек
-анализ ЦА
-выделение основных преимществ.
💲Прайс:
Главная карточка - 500 руб
Каждый последующий слайд - 300 руб
От 10 слайдов - скидка 15%
Как заказать дизайн:
☘️Написать мне @ekaterinalabuznova
☘️Прислать ТЗ (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOq0Zy9iGNfWBjpgPRJ151rq5ug8PcuR/edit?usp=drive_link) и пожелания
☘️Внести предоплату 50%
Срок изготовления 1-2 дня