Инфографика

Всем привет,меня зовут Екатерина!

Рада приветствовать Вас!

Я создаю дизайн и инфографику ПРОДАЮЩИХ карточек для WB/Ozon.

💎В стоимость работы входит:

-анализ конкурентов

-создание воронки продаж в серии карточек

-анализ ЦА

-выделение основных преимществ.

💲Прайс:

Главная карточка - 500 руб

Каждый последующий слайд - 300 руб

От 10 слайдов - скидка 15%

Как заказать дизайн:

☘️Написать мне @ekaterinalabuznova

☘️Прислать ТЗ (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOq0Zy9iGNfWBjpgPRJ151rq5ug8PcuR/edit?usp=drive_link) и пожелания

☘️Внести предоплату 50%

Срок изготовления 1-2 дня