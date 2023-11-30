Инфографика

Доброго времени суток!

Рада приветствовать Вас на моем канале ☺️

Я создаю дизайн инфографику карточек для WB и OZON.

📝Сделаю:

✅ПРОДАЮЩУЮ, СТИЛЬНУЮ карточку, которая выделит ваш товар среди конкурентов

✅КАЧЕСТВЕННО продуманную воронку продаж в карточке

🔝Срок выполнения заказа за 1-2 дня

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✔️Анализ конкурентов

✔️Четкое выполнение технического задания

✔️Индивидуальный подход

✔️Все правки - БЕСПЛАТНО

➡️Работа по предоплаты 50%

➡️Посмотреть мои работы можно здесь

https://www.behance.net/nastjadzikinfo

⤵️Для заказа пишите @Nastja_Dzik

Или WatsApp +79509492391