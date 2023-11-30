Инфографика
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
23 дня назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Рада приветствовать Вас на моем канале ☺️
Я создаю дизайн инфографику карточек для WB и OZON.
📝Сделаю:
✅ПРОДАЮЩУЮ, СТИЛЬНУЮ карточку, которая выделит ваш товар среди конкурентов
✅КАЧЕСТВЕННО продуманную воронку продаж в карточке
🔝Срок выполнения заказа за 1-2 дня
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✔️Анализ конкурентов
✔️Четкое выполнение технического задания
✔️Индивидуальный подход
✔️Все правки - БЕСПЛАТНО
➡️Работа по предоплаты 50%
➡️Посмотреть мои работы можно здесь
https://www.behance.net/nastjadzikinfo
⤵️Для заказа пишите @Nastja_Dzik
Или WatsApp +79509492391
портфолио-резюме.pdf
16 МБ