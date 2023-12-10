Инфографика

Здравствуйте✨ Меня зовут Алсу,я занимаюсь оформлением карточек для маркетплейсов.



B услугу вxoдит:

📌 Разработка дизайна с учетом ваших пожеланий

📌 Анализ конкурентов

📌 Готовая работа в нужном формате для маркетплейса

📌 Внесение бесплатных правок (в разумных пределах до 3х кругов)



От Вас потребуется:

⭐️ Фотографии товара в хорошем качестве

⭐️ Информация, которую хотите отобразить на карточке (описание ,преимущества товара, характеристики )

⭐️ Примеры инфографики, которые вам откликаются

⭐️ Пожелания по оформлению (цветовая гамма,стиль)



Стоимость услуги:

📌 Основная карточка - 250 рублей, последующие карточки - 200 руб.



❗️Предоплата - 50% от общей стоимости работы.



❗️Срок выполнения: от 2-3 дня



К каждому заказу подxожу индивидуaльнo,буду рада сотрудничеству ✨



По всем вопросам и для заказа писать: @Alsou_ya

Больше моих работ здесь: t.me/alsou_Infographic