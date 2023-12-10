Инфографика

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Здравствуйте✨ Меня зовут Алсу,я занимаюсь оформлением карточек для маркетплейсов.
B услугу вxoдит:
📌 Разработка дизайна с учетом ваших пожеланий
📌 Анализ конкурентов
📌 Готовая работа в нужном формате для маркетплейса
📌 Внесение бесплатных правок (в разумных пределах до 3х кругов)
От Вас потребуется:
⭐️ Фотографии товара в хорошем качестве
⭐️ Информация, которую хотите отобразить на карточке (описание ,преимущества товара, характеристики )
⭐️ Примеры инфографики, которые вам откликаются
⭐️ Пожелания по оформлению (цветовая гамма,стиль)
Стоимость услуги:
📌 Основная карточка - 250 рублей, последующие карточки - 200 руб.
❗️Предоплата - 50% от общей стоимости работы.
❗️Срок выполнения: от 2-3 дня
К каждому заказу подxожу индивидуaльнo,буду рада сотрудничеству ✨
По всем вопросам и для заказа писать: @Alsou_ya
Больше моих работ здесь: t.me/alsou_Infographic