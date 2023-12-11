Инфографика
Дизайн продукции
Добавлена1 просмотр
12 дней назад
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Добрый день, уважаемые поставщики! 📚
Меня зовут Наталья , я – дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.🖼️
⭐️Работаю быстро и качественно ⭐️Подчеркну преимущества товара
⭐️Проведу анализ конкурентов ⭐️Разработаю индивидуальный дизайн 📝
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Буду рада помочь в развитии вашего бизнеса!💰
По всем вопросам и для заказа писать: @nataliamonastyrskaya Ознакомиться с моими работами можно здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1qDVFIXsBvtRr8eWtLK4Ab1whZhOv2dA3